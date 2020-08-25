KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu başlıyor

KüçükÇiftlik Park'ın tiyatrolara destek olmak amacıyla gönüllülük esasına bağlı kalarak kapılarını açan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nun programı uzun bir aradan sonra ilk kez sahneleyecekleri oyunlarıyla devam ediyor.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu Program;

3 Eylül Perşembe: Sesin Resmi

4 Eylül Cuma: Bir Baba Hamlet

5 Eylül Cumartesi: Bir Baba Hamlet

6 Eylül Pazar: Basit Bir Ev Kazası

10 Eylül Perşembe: İki Bekar

17 Eylül Perşembe: Kral Lear

18 Eylül Cuma: Kral Lear

24 Eylül Perşembe: Süt Kardeşler

25 Eylül Cuma: Üçü Bir Arada

26 Eylül Cumartesi: Halktan Biri Travis Pine

29 Eylül Salı: Evlat

30 Eylül Çarşamba: Kızlar ve Oğlanlar

1 Ekim Perşembe: Bir Garip Orhan Veli

8 Ekim Perşembe: Fanatik

15 Ekim Perşembe: Bir Zamanlar Gazinoda