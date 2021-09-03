KüçükÇiftlik Bahçe'de tiyatro şenliği

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 8 Eylül Çarşamba akşamı Melis Birkan ve Caner Cindoruk’un rol aldığı “Yeni Bir Şarkı”, 9 Eylül Perşembe akşamı ise başrollerini Aydan Şener, Ecmel İs ve Işık Selin Günçe’nin paylaştığı “Çamlıca’nın Üç Gülü” adlı oyunlarını ağırlayacak.
KüçükÇiftlik Park’ın hayata geçirdiği KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun yoğun ilgi gören renkli programı, 8 Eylül 2021 Çarşamba akşamı Moda Sahnesi’nin “Yeni Bir Şarkı” ve 9 Eylül 2021 Perşembe akşamı Kedi Sahne Sanatları’nın “Çamlıca’nın Üç Gülü” adlı oyunlarıyla devam ediyor.
Marguerite Duras’ın kaleme aldığı, Murat Erşen’in dilimize çevirdiği ve Kemal Aydoğan’ın yönettiği “Yeni Bir Şarkı”da sevilen oyuncular Melis Birkan ve Caner Cindoruk birlikte rol alıyor. Modern klasikler arasına giren “Yeni Bir Şarkı”, uzun bir evlilikten sonra ayrılan bir çiftin 4 yıl sonra buluşmasını ve yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu alırken “kadın özgürleşme hareketinin” de güçlü izlerini taşıyor.
Aydan Şener, Ecmel İs ve Işık Selin Günçe’nin başrollerini paylaştığı komedi oyunu “Çamlıca’nın Üç Gülü”nde aynı zamanda Damla Cercisoğlu, Kahraman Sivri, Anıl Yülek, Kübra Yeşilay ve Efe Yeşilay rol alıyor. Efe Yeşilay’ın yazdığı, Hakan Altıner’in yönettiği oyunda; tiyatro sahnelerinin ünlü yıldızı Ayşegül Altın, sahnede geçirdiği panik atak krizi nedeniyle, mesleğini bırakmış ve evine kapanmıştır. Ama iki sevgili arkadaşı, Songül ve Nurgül; onu hayata ve sahneye döndürmekte kararlıdırlar. Ayşegül’ün Atina’da yaşayan çılgın yeğeni Mine ile sevgilisi Aristo Manolidis, Ayşegül’ün asistanı Ercan, apartman görevlisi Nizam ve karısı Döndü bir plan yaparlar. Ayşegül’ün ise, sahnelere dönmek için bir şartı vardır: Haldun Dormen’in oyunu seyretmeye gelmesi…
Bilet fiyatlarının 60-180 TL arasında değişiklik gösterdiği oyunların kapı açılış saati 18.30, başlama saati ise 21.00.Biletler oyun başlayana kadar online olarak Biletix’ten temin edilebiliyor.
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu 2021 Programı
8 Eylül Yeni Bir Şarkı – Moda Sahnesi
9 Eylül Çamlıca'nın Üç Gülü – Kedi Sahne Sanatları
15 Eylül Hey Gidi Günler – Uygur Gösteri
16 Eylül İki Bekar – Duru Tiyatro
17 Eylül Bülent Beyin Hikayesi – Tiyatro Bal Porsuğu
22 Eylül Ben Anadolu – Mam'art
23 Eylül Üçü Bir Arada – Davran Tiyatrosu
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