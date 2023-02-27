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Küçükçekme’de inşaat çalışması sırasında yol tekrar çöktü

Küçükçekmece’de bir inşaat firmasının yaptığı çalışma sırasında yol çöktü. Yolda derin yarıklar ve çatlaklar oluştu. Daha önce de çöken yol, vatandaşları tedirgin etti.

Giriş: 27.02.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
Küçükçekme’de inşaat çalışması sırasında yol tekrar çöktü
İHA

Küçükçekmece’de bir inşaat firmasının yaptığı çalışma sırasında yolda çökme meydana geldi. Daha öncede çöken yol, çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

DERİN YARIKLAR ÇATLAKLAR OLUŞTU

Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde bir inşaat firmasının çalışma yaptığı sırada yolda çökme meydana geldi. Yolda derin yarıklar ve çatlaklar oluşurken, herhangi bir önlem alınmadığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar çökmeden dolayı tedirgin olduklarını belirtti. Öte yandan, 2022 yılının Ağustos ayında çöken yol daha sonra ekipler tarafından onarılmıştı.

Yolun 2 aydır çatlak olduğunu anlatan Resul Kırımlı, “Yol çok güvenli gözükmüyor. Daha önce çalışma yaptılar. Yolu önce kapatıp beton işlemi uyguladılar. Yol 2 aydır bu şekilde duruyor. İnşaatta ne çalışması yaptıklarını bilmiyorum. Daha önce yolda çatlaklar oluşunca yolun bir kısmını tedbir amaçlı kapattılar. Sonra yetkililer gelip çalışma yaptılar. O çatlaklar nasıl oluştu bilmiyorum. Yetkililerin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

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