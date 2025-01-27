Küçükçekmece’de yolun karşısına geçerken öldü
D100 Karayolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Sağlık ekipleri otomobilin çarptığı yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi
D100 Karayolu Çobançeşme yan yol Edirne istikametinde seyreden otomobil otoyolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobilin çarptığı yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.