Küçükçekmece’de otomobil takla attı: 6 yaralı

AA

Kaza saat 02.00’da Küçükçekmece Atakent Mahallesi 223. Caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye Murat Yılmaz idaresindeki 34 CVV 855 plakalı otomobil süratinin fazla olması sebebiyle kavşağı fark edemedi.

Süratli şekilde kavşağa giren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil takla attı. Takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İHA'nın haberine göre; yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri takla atan otomobilde sıkışan 6 kişiyi çıkardı. Yaralılar ambulans ile Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgli soruşturma başlatıldı.