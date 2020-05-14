Küçükçekmece’de kısıtlama sonrası çocuklar parklara koştu - İSTANBUL

Normalleşme planına göre 0-14 yaş grubunda olanlar 11.00 -15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olabilecek şekilde dışarı çıktı.Küçükçekmece Belediyesi de uzun bir aradan sonra dışarı çıkan çocukları unutmadı. Belediye Başkanı Çebi, parklardaki çocuklara eşlik ederek hediye dağıttı.

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