Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece’de 7 katlı bina kaydı!

        Küçükçekmece’de bir inşaatın temel kazısı sırasında 7 katlı binada kayma meydana geldi

        Küçükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında önlem alınmadığı için bitişiğindeki 7 katlı binada kayma meydana geldi. Hasar oluşan 32 dairelik bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küçükçekmece'de 7 katlı bina kaydı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde öğlen saatlerinde Baş Mimarlık Mühendislik İnşaat şirketi adlı bir firmanın yaptırdığı inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan 7 katlı binada hasar oluştu. Binanın arka kısmında inşaat firmasının herhangi bir önlem almadığı için kayma meydana geldiği görüldü. 32 dairenin bulunduğu bina tedbir amaçlı tahliye edilirken bina sakinleri ise apartman önüne çıkarak beklemeye başladı.

        Bina sakini Serkan Alkan herhangi bir tedbir alınmadığını belirterek “Çökmeler başlayınca geçici perde uygulaması yaptılar. O perde tutmadı.” şeklinde konuştu. Öte yandan olayın yaşandığı sokak trafiğe kapatıldı.

        Kameraya konuşan bina sakini Serkan Alkan, “Burada inşaat yapıyorlardı. Temel atılırken bu toprağın kayacağını, binanın yüksek olduğunu ve perde örülmesi talebinde bulunduk. Yapılacağı söylendi. Çökmeler başlayınca geçici perde uygulaması yaptılar. O perde tutmadı. Şimdi binanın toprağı kaydı. 32 daire şuan tehlike altında. Şuan bina boşaltıldı. Büyük ihtimal denetimsiz bir inşaat var. 32 dairede kalan vatandaşlar mağdur durumda. Bu bina çöktüğü zaman insanlar nereye gidecek. Binaya kimse giremiyor insanlar bu akşamı nerede geçirecek? 6 Şubat’ta deprem yalamadık ama depremi şimdi yaşayacağız. Canlar kaybolduktan sonra mı duvar örülecek. Tek çaremiz biran önce buranın hallolması” dedi.

        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı
        Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Habertürk Anasayfa