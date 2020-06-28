Küçükçekmece Gölü'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu - İSTANBUL

Bazı balıkçılar ölmek üzere olan balıkları toplayarak tekneleriyle denize atıyor.İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göldeki kirlilik ve balık ölümleri üzerinde bir ekip gönderdiklerini belirterek, "Ölen balıklardan ve sudan numune aldık ve laboratuvara gönderdik. Sonuçlar açıklanınca paylaşacağız. Birkaç ay önce de benzer bir durum yaşanmıştı ama bu defa ölümlerin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz." dedi.Uzun yıllardır balıkçılık yapan Emin Şence, kitlesel balık ölümlerinin birincil nedeninin göldeki kirlilik ve oksijen yetersizliği olduğunu söyledi.Şence, "Tüm balıklarımız ölmeye başlıyor. Civardaki fabrikaların atıkları bu ölümlerde etkili. Göl balçık haline geldi, çamur gibi. Rüzgar fırtına olduğunda tabandaki çamurlar ortaya çıkıyor ve balıkları etkiliyor. Gölün tabanı temizlenmeli. Küçük, büyük tüm balıklar ölmeye başladı. Lodos olduğunda su cam gibi oluyor ve balıklar yaşıyor ama bir haftadır göldeki su denize doğru akıyor. " diye konuştu.Ölmek üzere olan balıkları toplayan ve kurtarmak için teknesiyle denize atan balıkçılardan Osman Seyhan da ölümlerle ilgili hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Seyhan, bir aydır balık ölümlerinin olduğunu, son günlerde ölümlerin arttığını belirtti.Suda balıkları zehirleyen maddeler bulunduğunu öne süren Seyhan, "Balıkları zehirleyen neyse hemen tespit edilmeli. Burada onlarca çeşit balık vardı. Artık suda yaşam yok. Yengeçler bile suya girmiyor. Kahvaltı bile etmedim, balıkları kurtarmaya çalışıyoruz. Bu seneki kadar hiçbir zaman olmadı." dedi.- "Suyu zehirleyen bir şey varsa insanları da etkiler"Küçükçekmece Gölü'nün deniz bağlantısı olduğu için balıkları zehirleyen bir madde varsa denizde yüzen insanları da etkileyeceği uyarısını yapan Seyhan, şunları kaydetti:"Korkunç bir olay bu. Yazık, günah. Bu suyu bu kadar nasıl kirlettik. Bu su kesinlikle incelenmeli. Bu dere denize akıyor. Her iki yakada da plaj var. Burada yüzen çocuklar, kadınlar var. Girmemeleri için uyardık ama dinlemiyorlar. Simsiyah bir köpeğimiz vardı. Suya girdi kahverengi çıktı. Çok dikkat edilmeli."Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Ekibi'ne bağlık ekipler de ölen balıkları toplamak için çalışmalar yürütüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!