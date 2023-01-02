Küçükçekmece'de soruşturma

DHA

Olay, gece saat 01.55'te Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı için olay yerine gelen polis ekiplerini gören F.A. isimli bir kişi, polise dönerek, "Siz kim oluyorsunuz bu mahalleden adam mı alacağınızı zannediyorsunuz" dedi. F.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada F.A.'nın oğlu F.A., polisin babasını gözaltına almasına engel olmaya çalıştı. Çıkan arbedede 2 polis yaralandı. Polis, çevredekilerin engelleme çabasına rağmen F.A.'yı alarak emniyete götürdü.

Ekipler F.A.'nın işlemlerini yaparken, oğlu F.A. da ailesiyle birlikte polis merkezinin kapısında beklemeye başladı. Taşkınlık çıkardığı belirtilen oğul F.A. da gözaltına alınmak istendi. Yapılan sorgusunda hakkında farklı suçlardan 25 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen F.A.'nın, kendisini gözaltına almak isteyen polislere tekme atarak kaçmaya çalıştığı kaydedildi. Polis, şüpheliyi tabancayla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Polisin şüpheliyi vurma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bacağından vurulan F.A., tedavi için hastaneye kaldırıldı. Baba F.A.'nın da çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest kalırken, yaralı olan oğlu ise tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, "Olayın öğrenilmesi üzerine ilgililer hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle ortaya çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin bicimde yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.