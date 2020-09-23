DHA

Olay, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Fevzi Çakmak Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

İş merkezinin en üst katındaki otoparkta park halinde duran kamyonet henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev alan kamyonet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale gelirken polis olay hakkında soruşturma başlattı.

Öte yandan, aynı otoparkta daha önce de başka araçların aralıklarla yandığı öğrenildi.