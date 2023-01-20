DHA

Küçükçekmece'de oğlunun mezarını ziyarete giden 79 yaşındaki Şerif Uğur yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükcekmece'de meydana geldi. Oğlunun mezarını ziyarete giden Şerif Uğur (79) aracından inerek yolun karşısına geçmeye çalıştı. Ancak bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenaze, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Şerif Uğur'un cenazesi Küçükçekmece'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e gönderilecek

Oğlu Sadullah Uğur, "Büyük bir alimdi büyük bir seydaydı. Babam daha önce Mardin Nusaybin ilçesinde 30 seneye yakın imamlık yapmıştır. Medrese alimidir kendisi. Emekli olduktan sonra Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir medresede hizmet yapmaya başladı. Büyük bir alimdi sevenleri çoktu" dedi.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.