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Küçükçekmece'de otomobil motosikletliye çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde otomobilin çarptığı motokurye metrelerce sürüklendi. Kazada motokurye ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü hafif yaralandı

Giriş: 31.12.2022 - 19:39 | Güncelleme: ABONE OL
Küçükçekmece'de otomobil motosikletliye çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
DHA

Kaza, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Halkalı istikametine giden 07 HOY 62 plakalı otomobil, A.S.Ö., idaresindeki 34 FYT 401 plakalı motokuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motokurye motosikletliyle birlikte metrelerce sürüklendi. Otomobil ise sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken motokurye A.S.Ö., ağır yaralandı. A.S.Ö. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, otomobil sürücüsü ise Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürüldü. Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı bir süre trafik tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan otomobilin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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