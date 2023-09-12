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        Haberler Gündem İstanbul Küçükçekmece'de motosikletli 2 kişi trafik ışıklarında otomobile ateş açtı: 1 yaralı - Güncel haberler

        Küçükçekmece'de motosikletli 2 kişi trafik ışıklarında otomobile ateş açtı: 1 yaralı

        Küçükçekmece'de akşam saatlerinde 2 kişi motosikletle trafik ışıklarında yaklaştıkları otomobile silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası şüpheliler geldikleri motosikletle kaçarken, yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 00:44 Güncelleme: 12.09.2023 - 00:44
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        Motosikletli 2 kişi otomobile ateş açtı: 1 yaralı
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        Olay, Atatürk Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

        İddiaya göre, 2 kişi plakası belirlenemeyen motosikletle 2. Hürriyet Caddesi'nde trafik ışıklarında bekleyen otomobilin yanına yanaştı. Motosikletten inen 2 şüpheli, otomobilin kapısını zorla açarak otomobil sürücüsüne silahla ateş açtı.

        Açılan ateş sonucu ismi öğrenilemeyen sürücü bacağından yaralanırken, şüpheliler de geldikleri motosiklete binerek kaçtı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

        Polis ekipleri de olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

        Çevredekilerin bilgisine başvuran polis ekipleri iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırıya uğrayan kişinin otomobili, polis ekiplerinin çalışmasından sonra çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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