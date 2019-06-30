Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Olay, saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta karpuz satan bir esnafın küçük kızına bir kişinin tacizde bulunduğu iddiasının yayılmasıyla birlikte mahalleli sokağa döküldü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kalabalık Aşık Veysel Caddesi üzerinde yürüyüşe geçerek Mehmet Akif Mahallesi'ndeki polis merkezine yürüdü. Yaşanan durum neticesinde olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ekipleri burada vatandaşların dağılması yönünde uzun süre anonslarla uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıları dikkate almayarak slogan atan gruba polis TOMA ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında vatandaşlar sokak aralarına kaçıştı.

KULAKTAN KULAĞA YAYILDI

Emniyet yetkililerinin ulaştığı bilgilere göre, 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk, camdan bakan bir kız çocuğuna "Gel gel" diye seslendi. Olayın sadece küçük çocukların arasında geçen bir seslenme olduğu belirtildi. Bu olayın kulaktan kulağa taciz diye yayılması üzerine mahallelinin ayaklandığı öğrenildi. Yetkililer, herhangi bir taciz olayının yaşanmadığını bildirdi.