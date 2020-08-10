Küçükçekmece'de kız arkadaşını silahla rehin alan şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 Ağustos'ta Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'nde bir kişinin silahla kız arkadaşını rehin aldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Müzakereci polisler, Türkmenistan uyruklu Gulayym H'yi (36) rehin alan şüphelinin elindeki tabancayla kendisini öldüreceğini söylemesi üzerine ikna çalışmalarına başladı.

Şüpheli Mehmet E.B.'nin (50) teslim olmaya ikna edilmeye çalışırken silahla havaya ateş açtığı öğrenildi.

Müzakereci polislerin ikna çabaları sonucu polise teslim olan şüpheli, elindeki tabanca ve 24 fişeği de polise verdi.

Gözaltına alınan Mehmet E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından tutuklandı.