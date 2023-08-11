Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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Küçükçekmece'de motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi öldü, yoldan geçen bir kişi de yaralandı.

Yenimahalle Salih Tamcı Sokak'ta çalıştığı iş yerinin önünde oturan Hakan Ö'ye, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda Hakan Ö. ile o sırada yoldan geçen İbrahim Ç. yaralandı.

HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakan Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırıda iş yerinin önündeki otomobile de iki kurşun isabet etti.

AYNI İŞ YERİNE 10 OCAK'TA DA ATEŞ AÇILMIŞ

Görgü şahitleri, saldırganların kasklı olduğunu ve motosikletin plakasının bulunmadığını söyledi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Aynı iş yerine 10 Ocak'ta da silahla ateş açılmış, saldırıda yaralanan olmamıştı.