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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı

        Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Beşyol'da iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 12:50 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:55
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        Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı
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        Küçükçekmece ilçesi Beşyol Durağı'nda içerisinde yolcular bulunan, arka arkaya seyreden 2 metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada 2 metrobüste hasar oluşurken, araçlardan biri bölgeden çekildi.

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