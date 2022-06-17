İki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltında

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir mağazada alışveriş yapan iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki bir mağazada dün saat 20.00 sıralarında iki kız çocuğuna yönelik taciz ihbarı alındığı belirtildi.

​​​​​​​Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce, Küçükçekmece nüfusuna kayıtlı Metin A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."

MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Diğer yandan olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istemişti.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, olay yerine sevk edilen zırhlı araçla emniyete götürülmüş, toplanan kalabalık polis ekiplerince sakinleştirilerek dağıtılmıştı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.