Küçükçekmece'de emlakçının aracına silahlı saldırı düzenlendi

Küçükçekmece'de emlakçılık yapan Recep İpek'e ait park halindeki araca, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda mermilerden biri aracın yakıt deposuna isabet ederken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay saat 23.30 sıralarında, Mehmet Akif Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, 2. Tolga Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde emlak ofisi bulunan Recep İpek'e ait araç, park halindeyken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çok sayıda merminin isabet ettiği aracın yakıt deposu da mermilerin hedefi oldu.