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Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı - İSTANBUL



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin görüntüleri

Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralıİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de iki yabancı grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Penguen Sokakta iki yabancı grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin konuyla ilgili araştırması sürüyor.