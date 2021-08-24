Küçükçekmece'de Azerbaycanlı bir kişinin silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili 3 şüpheli yakalandı

AA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azerbaycan vatandaşı Rıshal Hasanov'un, 22 Haziran'da Halkalı Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken trafik ışıklarında beklediği sırada aracının yanına gelen motosikletteki iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili çalışma yürüttü.

Ekipler, saldırının ardından kaçan iki şüphelinin, çalıntı olduğu tespit edilen motosikleti ara sokakta yakmaya çalıştıktan sonra oradan uzaklaştığını belirledi.

Zanlıların yakalanması için birçok ilçedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip teknik takip başlatan ekipler, motosikletteki sürücünün Türkmenistan uyruklu Kurban T. (48), silahı ateşleyen kişinin Azerbaycan uyruklu Ragıp H. (33) olduğunu, cinayetin de aile içi husumet nedeniyle gerçekleştirildiğini tespit etti.

Şüphelilerin, olay günü bir restoranda oturduğu andan itibaren takip ettikleri maktul Hasanov'a, otomobiliyle trafik ışıklarında durduğu sırada silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi.

Polis ekipleri, 22 Ağustos'ta Ragıp H. ve Kurban T. ile birlikte olaya karıştığı değerlendirilen Shamil H.'yi (28) gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.