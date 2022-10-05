Küçükçekmece'de 14 katlı binada korkutan yangın

AA

Küçükçekmece'de bir binanın 14. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sokak'taki 14 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; bina sakinleri kendi imkanlarıyla binayı terk ederken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına alarak söndürdü. Hasara neden olan yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı. *Haberin tüm görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.