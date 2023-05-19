Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Küçükçekmece açıklarında tankerde yangın çıktı

Küçükçekmece açıklarında tanker yangını: Müdahale sürüyor

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi açıklarında bir tankerin makine dairesinde yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor

Giriş: 19.05.2023 - 00:49 | Güncelleme: ABONE OL
Küçükçekmece açıklarında tankerde yangın çıktı
Küçükçekmece açıklarında tankerde yangın çıktı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Küçükçekmece Demir Sahası'nda Ata Voyager isimli tankerin makine dairesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

DHA'nın haberine göre; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; "Küçükçekmece Demir Sahası'ında makine dairesinde yangın çıkan ATA VOYAGER isimli 118 metre boyundaki tankere, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12 römorkörlerimizle ve KEGM-3, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımızla müdahale edilmektedir" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Polis uygulamasından kaçıp denize atlayan kişi kayboldu
Polis uygulamasından kaçıp denize atlayan kişi kayboldu
Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bayrampaşa'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
Bayrampaşa'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.