TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada, son yıllarda sadece Türkiye'de değil, dünyada tüketicilerin doğal koşullarda beslenmiş, sağlıklı hayvanlardan elde edilen et ve sütü daha fazla tercih ettiğini söyledi.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin mera faaliyetlerine dayandığına dikkati çeken Çelik, bu hayvanların eti ve sütü ile bunlardan elde edilen ürünlerin sağlıklı ve doğal olduğunu bildirdi.
Çelik, Türkiye'nin Avrupa'dan çok daha fazla endemik bitki türünü barındırdığına işaret ederek "Bu topraklarda otlamış küçükbaş hayvanların eti ve sütündeki doğallık ve lezzet, hemen hemen hiçbir yerde bulunmaz. Bu sebepten dolayı, küçükbaş hayvanlarda antibiyotik gibi ilaçlar hemen hemen hiç kullanılmamakta." diye konuştu.
Küçükbaş hayvan sütünün gıda sanayisinde daha çok peynir üretiminde kullanıldığını vurgulayan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:
"Doğrudan koyun ve keçi sütüyle veya bunların karıştırılmasıyla yapılan peynirler tercih edilen ürünler. Bu peynirlerin fiyatı, inek sütüyle yapılan kaliteli peynirlerden ortalama yüzde 20 daha pahalıya satılmakta. Dünyada da belli süreler bekletilmiş özel peynirler çok yüksek fiyatlarla alıcı bulmakta. Koyun ve keçi sütünden elde edilen ürünlerde üretimin artması sektörün katma değerini yükseltecek, ülke ekonomisine de daha çok katkı sağlayacak."
SÜT VERİMİ ARTTI
Çelik, talebe bağlı olarak son yıllarda hayvan sayıları ve süt üretiminde de önemli artışlar görüldüğünü belirterek 20 yılda koyun sütü üretiminin 774 bin tondan geçen yıl sonu itibarıyla 1 milyon 521 bin tona, keçi sütü üretiminin 220 bin tondan 577 bin tona yükseldiğini ifade etti.
Söz konusu dönemde hayvan başına süt veriminin de arttığını dile getiren Çelik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre Türkiye'nin koyun sütü üretiminde Çin'i geçerek dünyada birinci olduğunu bildirdi.
Çelik, ülkenin keçi sütü üretiminde de dünya 6'ncısı olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu sektöre verdikleri önem ve destekler bunu sağladı. Hedefimiz, 90 milyon küçükbaş hayvan sayısına ulaşmak. Bu sayıya ulaşıp, hem et ve süt hem de doğum verimliliğini artırırsak çok daha fazla et ve süt üretimi yaparız. Hayvanları iyi besleyerek en kısa sürede optimal ağırlığa ulaşmak da hedeflerden biri." diye konuştu.
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