Küçükbaş hayvan sayısı sağlanan desteklerle artmaya devam ediyor

AA

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ülkede küçükbaş hayvan sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, "Sürü büyütme ve yenileme, soy kütüğü, halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi, çoban istihdamı gibi farklı kalemlerde desteklerin verilmesi şüphesiz hayvan varlığımızın artmasındaki en belirleyici etken." dedi.

Çelik, AA muhabirine, küçükbaş hayvancılık verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Küçükbaş hayvancılığın 2006 yılında destekleme kapsamına alınmasının sektöre olumlu yansımasıyla hayvan varlığında sürekli artış kaydedildiğini dile getiren Çelik, bu desteklerin daha da artırılarak sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Çelik, küçükbaş hayvan sayısının 2021 yılı itibarıyla toplam hayvan varlığı içindeki oranının yüzde 75,9'a yükseldiği bilgisini vererek şöyle konuştu:

"Büyükbaş hayvan sayısında geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,7'lik bir düşüş olmasına karşın küçükbaş hayvan sayımız yüzde 6,3 artışla 57 milyon 519 bin 204'e ulaştı. Koyun sayımız bu dönemde yüzde 7,2 artarak 45 milyon 177 bin 690, keçi sayımız da yüzde 3 artışla 12 milyon 341 bin 514 oldu. Sektör olarak bu tablodan elbette mutluyuz ancak bu rakamları yeterli görmüyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın sektörümüz için belirlediği 'nüfus başına bir küçükbaş hayvan' hedefi var. Açıklanan istatistiki verilere göre bu hedefe emin adımlarla yürüdüğümüzü belirtmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte hedefe ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığının öncülüğünde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

- "Destekler çeşitlendirilerek devam etmeli"

Küçükbaş hayvan varlığındaki artışta başrolü oynayan desteklerin çeşitlendirilerek devam etmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Küçükbaş hayvancılığın destekleme kapsamına alındığı yıllarda sadece anaç koyun keçi desteği veriliyordu. Bugün destekleme kalemleri artırılarak, sürü büyütme ve yenileme, soy kütüğü, halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi, çoban istihdamı gibi farklı kalemlerde desteklerin verilmesi şüphesiz hayvan varlığımızın artmasındaki en belirleyici etken olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sağlıklı ve doğal beslenme için küçükbaş hayvancılığın tüm vatandaşlar tarafından önemsenmesini istediklerini dile getiren Çelik, özellikle gelişme çağındaki çocukların küçükbaş hayvan eti ve süt ürünlerini tüketmesinin güçlü nesiller yetiştirmenin en kestirme yollarından biri olduğunu ifade etti.

Çelik, illere göre küçükbaş hayvan sayılarına ilişkin de şu bilgiyi verdi:

"Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı en fazla olan iller sırasıyla 3 milyon 384 binle Van, 3 milyon 59 binle Konya, 2 milyon 428 binle Şanlıurfa. Bu illeri Ankara, Diyarbakır, Mersin, Balıkesir, Antalya, Ağrı ve Iğdır izliyor. İlk sıralarda yer alan illerde küçükbaş hayvancılık ciddi bir geçim kaynağı."