Şantajcı şüpheli gözaltında

AA

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yakınına ait fabrikada çalışan H.T, sosyal medya üzerinden kendisini fabrikatör olarak tanıtan kişiyle tanıştı.

Şüphelinin, uygulama üzerinden kızla görüntülü görüşme sırasında kıyafetini çıkarıp ekran fotoğrafı aldığı ve ailesine gösterme tehdidiyle 5 bin lira istediği öne sürüldü.

Parayı alan zanlının bir süre sonra tekrar iletişime geçtiği kız çocuğundan 15 bin lira daha istediği iddia edildi.

H.T, durumu anlattığı ailesiyle buluşma noktası olan Beyoğlu Caddesi'ne gitti. Çocuğun babası ile yakınları, olay yerine gelen şüpheliyi yakaladı.

H.T'nin yakınlarının zanlıyı darbetmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri süren zanlının benzer suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.



Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir