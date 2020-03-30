Küçük Tunahan'ın "engelli aracı" hayali gerçek oldu - KONYA

30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beyşehir'de yaşayan Hilmi Tunahan'ın hayalinin Anadolu Ajansının haberiyle gündeme gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış harekete geçti. Akış'ın talimatıyla engelli aracı temin edilerek, küçük Tunahan'a teslim edildi.Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ailenin ikamet ettiği apartmanın önünde teslim edilen aracın kullanımı hakkında baba Halil Saygı'ya bilgi verildi.
Küçük Tunahan, Akış'ın talimatıyla temin edilerek teslim edilen özel engelli arabasını görünce yaşadığı mutluluğu, odasındaki pencereden el işareti yaparak gösterdi.Akış'ın "geçmiş olsun" ve "acil şifalar" dilekleri de aileye iletildi.Baba Halil Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun ihtiyacını giderdiği için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış'a teşekkür etti.
- "Parkta gezdirirken, solunum cihazlarını da taşıyabileceğiz"
Hediye edilen araç, Tunahan için gerekli özellikte bir araç olduğu için çok mutlu olduklarını dile getiren Saygı, şunları kaydetti:
"Bu araç ile çocuğumuzu parkta gezdirirken, solunum cihazlarını da beraberinde taşıyabileceğiz. Tunahan da dört gözle bekliyordu bu arabayı, çok sevindi. O da devlet büyüklerimize teşekkürlerini sunuyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla Tunahan'ın yanına kimseyi şu anda alamıyoruz ama inşallah bu salgın bittiğinde, onu, gönderilen bu araba sayesinde gezdirebileceğiz. Bundan sonraki beklentimiz, Tunahan'ın hastalığına bir tanı konulması ve ardından başlayacak tedavi süreci."
Baba Saygı, arabanın tesliminin ardından kendisini telefonla arayan Mustafa Akış'a, gösterdiği ilgiden ve ihtiyaçları olan arabayı hediye etmesinden dolayı teşekkür etti.Akış, baba Saygı'ya, Tunahan'ın hastalığının tedavisi konusunda da gerekli desteği vereceklerini dile getirdi.
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