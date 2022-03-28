Küçük'ten Sürmen'e tepki

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Bugün Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin dergisinde Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in bazı haddini aşan sözleri gündeme yansıdı. '38 değil 11 yıl sonra yeniden şampiyonluğa koşuyoruz' demiş kendisi, '2011'i asla unutmadan' demiş. Çok bedel ödediklerini dile getirmiş. Öncelikle 2010-11 şampiyonu Fenerbahçe'nin ödediği bedelin zerresini bu cumhuriyetin içerisinde hiçbir spor kulübü ödemedi." ifadelerini kullandı.
"TÜM ŞAMPİYONLUKLARIMIZDAN AYRI BİR YERE SAHİP OLACAK"
Fenerbahçe'nin senelerce ayrı ayrı cephelerde mücadele ettiğini kaydeden Küçük şunları aktardı:
"FETÖ denen zavallı terör örgütü ve onun yolunda olanlar, Atatürk'ün kulübü, cumhuriyetin kalesi olan şampiyonluk, kupa bahanesiyle Fenerbahçe'ye var güçleriyle saldırdılar ancak Fenerbahçe topyekun mücadele ederek ne şampiyonluğunu ne kupasını ne atasının izinden gitmeyi bırakmadı, vazgeçmedi. 10 yıl boyunca her gün ayrı bir cephede mücadele etti, hiçbir zaman korkmadı ve bir adım olsun geri atmadı. Bugün konuşanlar, 2011'i sahiplenenler o şampiyonluk kendilerine altın tepside sunulacak sandılar. Ancak karşılarında Fenerbahçe’nin direnişi olunca ne olduklarını şaşırdılar. Onlara önlerindeki her kapı açılırken Fenerbahçe, FETÖ'nün polisiyle savcısıyla medyasıyla savaş veriyordu. Bugün bu mücadelenin hukuki sonucu da ortadadır. Bu durumu reddetmek, buna karşılık bir görüş taşımak, bunu yoruma açmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kasteden FETÖ'nün bu ülkeye yaptığı tüm operasyonların meşrulaştırılmasından başka bir anlam taşımamaktadır.
Tarihimize altın harflerle kazılı bu şampiyonluk, geçmişte kazanılan ve gelecekte kazanılacak tüm şampiyonluklarımızdan ayrı bir yere sahip olacak ve nesilden nesile gururla, onurla anlatılacaktır. Türkiye'nin FETÖ'ye karşı uyanışının simgesi olan Fenerbahçe'ye ve mücadelesine karşı Trabzon şehri dahil herkes saygı duymak zorundadır."
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