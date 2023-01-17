'Küçük Prens' sevenleriyle buluşacak

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Illusionist Dijital Sanat Stüdyosu tarafından çağdaş sahne teknolojileriyle yeniden uyarlanan ve hayat bulan 'Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi', BKM organizasyonu ile 20 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Maximum Uniq Box'ta hayranlarıyla buluşacak.

'Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi', yarıyıl tatili boyunca izlenebilecek. Dostluk ve sevgi arayışını ele alan bu başyapıtın dijital uyarlaması, izleyicileri keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

40 dakikalık bu deneyim izleyicilerine geçmişin, bugünün ve geleceğin kesişiminde görsel ve işitsel bir şölen sunuyor. İKİ ULUSLARARASI ETKİNLİK İSTANBUL'A GELİYOR ORKUN IŞITMAK'TAN KÜÇÜK PRENS MASALI

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