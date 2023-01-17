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'Küçük Prens' sevenleriyle buluşacak

'Küçük Prens', yarıyıl tatili boyunca Maximum Uniq Box'ta sahnelenecek. Dostluk ve sevgi arayışını ele alan bu başyapıtın dijital uyarlaması, izleyicileri keyifli bir yolculuğa çıkartacak

Giriş: 17.01.2023 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
'Küçük Prens' sevenleriyle buluşacak
'Küçük Prens' sevenleriyle buluşacak
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HABERTURK.COM

Illusionist Dijital Sanat Stüdyosu tarafından çağdaş sahne teknolojileriyle yeniden uyarlanan ve hayat bulan 'Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi', BKM organizasyonu ile 20 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Maximum Uniq Box'ta hayranlarıyla buluşacak.

'Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi', yarıyıl tatili boyunca izlenebilecek. Dostluk ve sevgi arayışını ele alan bu başyapıtın dijital uyarlaması, izleyicileri keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

40 dakikalık bu deneyim izleyicilerine geçmişin, bugünün ve geleceğin kesişiminde görsel ve işitsel bir şölen sunuyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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