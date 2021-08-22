Küçük Mert, maganda kurşunu ile öldü!

Alınan bilgiye göre, evlerinin bahçesinde fıstık toplayan 8 yaşındaki Mert Yıldırım nereden ateşlendiği belirlenemeyen kurşunla ağır yaralandı.

AA'nın haberine göre ailesi tarafından Suruç Devlet Hastanesine götürülen Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.