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HaberlerKültür-Sanat

Küçük Meltem doğum gününü parklarda kitaplarını dağıtarak kutladı

Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaş grubunda bulunan 10 yaşındaki Meltem Kodal, 4 saatlik serbestlik doğum gününe denk gelince kütüphanesindeki 150 kitabı parktaki çocuklara dağıttı - Örnek davranışıyla hem kendini hem de diğer arkadaşlarını mutlu eden Kodal: - "Okuduğum ve bilgilerinden faydalandığım kitaplarımı diğer arkadaşlarımın da yararlanması gerektiğini düşünerek, böyle bir etkinlik yaptım. Çok güzel bir anı oldu"

05.06.2020 - 13:37 | Güncelleme: ABONE OL
Küçük Meltem doğum gününü parklarda kitaplarını dağıtarak kutladı
AA

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaş grubunda bulunan Meltem Kodal, 4 saatlik serbestlik doğum gününe denk gelince parktaki çocukları hediye ettiği kitaplarla mutlu etti.

Bodrum ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Kodal, Kovid-19 tedbirleri kapsamında zamanını evinde geçiriyor. Kendi yaş grubu için 4 saatlik serbestliğin verildiği gün doğum gününe denk gelen Kodal, parkta oynayan çocukları mutlu etmek istedi. Doğum gününde herkese hediye vermek isteyen Kodal, okuduğu 150 kitabı, dışarıya çıktığında çocuklara hediye etti.

Baba Sadettin Kodal'ın yardım ettiği küçük kız, sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak hareket etti.

- Hem kendini hem de hediye verdiği çocukları mutlu etti

Meltem Kodal, AA muhabirine, sokağa çıkma izin gününe farklı bir renk katmak, doğum gününü de asla unutamayacağı bir anıyla hatırlamak için böyle bir etkinlik düzenlediğini söyledi. Hem kendisinin hem de kitaplarını hediye ettiği arkadaşlarının çok mutlu olduğunu ifade eden Kodal, şöyle konuştu:

"Uzun süredir evlerdeyiz. Arkadaşlarımızı göremiyoruz. Doğum günleri gibi özel günlerimizi de evlerimizde, arkadaşlarımız olmadan kutluyoruz ama ben bu şartlarda doğum günümü her zaman hatırlayacağım bir etkinlikle kutlamak istedim. Okuduğum ve bilgilerinden faydalandığım kitaplarımdan diğer arkadaşlarımın da yararlanması gerektiğini düşünerek böyle bir etkinlik yaptım. Çok güzel bir anı oldu."

- "Fikir kızıma ait, ben uygulamasına yardımcı oldum"

Baba Sadettin Kodal da kızıyla gurur duyduğunu, her zaman yanında olduğunu aktardı.

Evlerinde çok fazla kitap olduğunu anlatan Kodal, "Virüsten dolayı çok kritik günlerden geçiyoruz. Çocuklarımız yaklaşık 70 gündür evdeler. Kızım doğum gününü bu şekilde kutlamak istedi. Fikir kızıma ait, ben ise uygulamasına yardımcı oldum." dedi.

Meltem Kodal'ın hediye ettiği kitaplardan alan 9 yaşındaki Eda Sudem Kafa da Kodal'ın mutluluğuna ortak olduklarını söyledi.

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