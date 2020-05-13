Küçük Mehmet Efe "yaşam seferberliği" ile hayata bağlandı

Bir süredir karaciğerinde yaşadığı sorun nedeniyle tedavi gören Acar, iki hafta önce aniden rahatsızlanarak Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağırlaşan küçük çocuğun hayata tutunması için acil doku nakli gerektiği tespit edildi. Bunun üzerine sağlık çalışanları ve aile seferber oldu.
Birinci, ikinci ve üçüncü derece yakınlarının organ uyumluluk testleri negatif çıkan Mehmet Efe Acar için babasının amcasının oğlu 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Murat Acar gönüllü oldu. Bunun üzerine UÜ Organ Nakli Koordinatörlüğü, Etik Kurulu ve İl Sağlık Müdürlüğü "acil" koduyla toplanma kararı aldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 saatten daha az sürede toplanan doktorlar, doku nakline onay verdi.
Nakil öncesi Mehmet Efe Acar'a Kovid-19 testi de yapıldı. Acar'ın hayati tehlikesini göz önünde bulunduran doktorlar, Kovid-19 testi sürecini de çok kısa sürede tamamladı.
Tüm süreçleri yaklaşık 24 saat gibi kısa bir sürede tamamlanmasıyla, nakil aynı gün başarıyla gerçekleştirilerek, Mehmet Efe Acar hayata bağlandı.
- "Mutlu eden öykülerden biri oldu"
Ameliyatı gerçekleştirilen Bursa UÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'nın organ bağışı konusunda önde gelen merkezlerden biri olduğunu söyledi.
Başarılı organ bağışlarının ve operasyonlarının sayısını arttırmak için büyük çaba gösterdiklerini belirten Kaya, Mehmet Efe Acar'a yapılan operasyonun bunun bir örneği olduğunu dile getirdi.
Mehmet Efe'nin hastaneye geldiğinde durumunun kritik olduğunu ve bunun farkında olarak örnek bir çalışma sergilediklerini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:
"Bütün işlemler normalden çok daha kısa bir sürede gerçekleşti. Bağışlarda birçok bürokratik işlem vardır. Üstelik bağışı yapan kişi yakın akraba da değil. Bu yüzden zaman alan işlemler vardı. Kısa sürede çözüp ameliyata girdik. Başarılı bir karaciğer doku naklinin ardından gerçekten bizi en fazla mutlu eden öykülerden biri oldu. Bu operasyonda bize destek olan İl Sağlık Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyoruz."
- "Mehmet Efe hayata tutunduğu için sevinçliyim"
Karaciğer dokusunu bağışlayan Murat Acar da Mehmet Efe'nin durumunu öğrendiğinde hiç tereddüt etmeden gönüllü olduğunu dile getirdi.
Hastaneye geldiklerinde bağış için uyumlu olduğu kesinleşince hızlı bir şekilde ameliyata alındığını belirten Acar, "Mutluyum. Mehmet Efe hayata tutunduğu için sevinçliyim." dedi.
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