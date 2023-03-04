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Haberler Sağlık

Küçük Masal hayata tutundu

Hatay Antakya’da depreme yakalanan ailenin yoğun bakımda bulunan 7 aylık kızları Masal, depremde hastanenin ağır hasar görmesi nedeniyle önce Mersin’e ardından da Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Erken doğum nedeniyle beyninde kanama bulunan Masal, buradaki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Giriş: 04.03.2023 - 17:12 | Güncelleme: ABONE OL
Küçük Masal hayata tutundu
Küçük Masal hayata tutundu
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Cumali ve Nergis Bakkaylı çifti, 7 ay önce üçüncü çocukları Masal’ı kucaklarına aldı. Ancak erken doğumla 6,5 aylıkken dünyaya gelen küçük Masal, beyninde kanama oluşması nedeniyle yoğun bakıma alındı. Masal, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’daki hastanenin büyük hasar alması sonucu önce Mersin Şehir Hastanesine ardından da Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Beyin Cerrahisi ve Yeni Doğum Servisinde tedavisi uygulanan küçük Masal, 4 kiloya ulaşıp, sağlığına kavuştu. Hastane personeli kendi imkanları ile küçük Masal'ın depremden sonra Mersin'e giden aileye ulaşıp, kızlarının sağlık durumları ile ilgili güzel gelişmeleri haber verdi.

Baba Cumali, “Depremden önce kızım hastanede yatıyordu. Deprem olduktan sonra kızımdan bir haber alamadık. Çok uğraştım mücadele ettim ama kızından bir haber alamadım. Maddi imkansızlıklar da buna eklendi. Konya’daki doktor aradı ve kızımızın orada olduğunu durumunun da çok iyi olduğunu söyledi. Allah hepsinden razı olsun. Biz de ailece ayakta durmaya çalışıyoruz. Rabbim kimseye bu acıyı yaşatmasın. Kızımızdan güzel bir haber aldığımızda dünyalar bizim oldu şimdi sıra kavuşmamız da” dedi.

Anne Nergiz, “ kızım hastanede yatıyordu. Çok sıkıntılar yaşadık. Kızından haber alamadık. Çok şükür kızımızı bulduk. Durumu da oldukça iyiymiş. Allah kimsenin başına böyle bir şey getirmesin. Herkesden Allah razı olsun” diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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