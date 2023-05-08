Küçük kesi ile koroner bypass cerrahisinin ünlü ismi Babliaq Ankara'da

Günümüzde küçük kesi olarak da bilinen minimal invaziv kapalı cerrahi yöntemi, koroner bypass ameliyatlarında yaygınlaşıyor. Minimal invaziv koroner bypass cerrahisinin öncü ismi Ukraynalı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Oleksandr Babliaq, Ankara'da Türkiye’de kalp cerrahisinin önemli isimleriyle buluştu. Alanında uzman cerrahlar, yoğun ilgi gösterilen iki günlük eğitim programında üç operasyonu izledi.

Program, Dr. Oleksandr Babliaq, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Serkan Durdu, Prof. Dr. Uğursay Kızıltepe, Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, Doç. Dr. Macit Bitargil, Doç. Dr. Mehmet Çakıcı ve Doç. Dr. Fatih Gümüş, Op. Dr. Sabir Hasanzade, Op. Dr. Mehmet Arıkbuka, Doç. Dr. Ferit Kasımzade'nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

HASTA DAHA KISA SÜREDE GÜNDELİK HAYATINA DÖNÜYOR

Kalp ameliyatlarında kullanılan minimal invaziv yöntemin artık herkes tarafından kabul edilen en büyük avantajının, hastada travmanın az olması olduğunu kaydeden Dr. Babliaq, "Bütün kardiyovasküler cerrahi hastalıklar düşünüldüğünde hastaların en az yüzde 80'i minimal invaziv kapalı cerrahi yöntemiyle tedavi edilebiliyor. Hasta ameliyat olurken ne kadar az travmaya maruz kalırsa o kadar hızlı ve mutlu iyileşiyor. Gündelik hayatına da o kadar büyük bir hızla geri dönüyor. Kapalı yöntem sayesinde hastalarda enfeksiyon riski daha az oluyor. Öte yandan bu cerrahi teknikte daha az travma olduğu için hastalar kalp cerrahisi ameliyatlarından çekinmiyorlar. Yılda 100'lerce hasta bu yöntemle tedavi ediliyor" dedi.

Dr. Babliaq, küçük kesi kapalı cerrahinin tekrar edilen ameliyatlarda veya çok kompleks ameliyatlarda tercih edilmediğini aktardı.

YAŞAM TARZI KALP DAMAR HASTALIKLARINI ŞEKİLLENDİRİYOR

Kalp-damar hastalıklarının görülme sıklığının ülkelerin beslenme ve egzersiz alışkanlıklarına göre değişiklik gösterdiğini aktaran Dr. Babliaq, "Her ülkenin mutfak ve egzersiz anlamında kendine has alışkanlıkları vardır. Kişiler diyete ve egzersiz yapmaya dikkat ettiğinde kardiyovasküler hastalıkların görülme oranında da azalma oluyor. Bunun tam tersi durumda ise maalesef kardiyovasküler hastalıklar daha sık görülüyor. Covid-19'un kalp üzerindeki etkisine gelince şu ana kadar bildiğimiz şey; kalp hastalığını tetikleyen tromboza (Kanın dolaştığı damarlar içinde pıhtı oluşması) yol açmasıdır. Covid sonrası bu hastalıkları yaşayanlar hastaneye sık gelemediği için birbirleri arasındaki ilişkiyi tam olarak bilemiyoruz. Dünyada bu durum farklı verilerle açıklanabiliyor" dedi.

KALP CERRAHLARINA EĞİTİM VERİLECEK

Kalp cerrahisinde minimal invaziv yöntemlerin önem kazandığını ve hastalara büyük konfor sağladığını belirten Prof. Dr. Serkan Durdu ise, “Oleksandr ile birlikte planladığımız ortak çalışmayla Babliaq Akademi eğitim programlarına başlıyoruz. Bu kapsamda ikişer aylık periyodlarla gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelecek kalp cerrahlarına minimal invaziv bypass operasyonlarının temelleri ve cerrahi yöntemleriyle ilgili eğitimler vereceğiz. Bu işbirliği ülkemiz, meslektaşlarımız ve hastalarımız için çok önemli faydalar sağlayacaktır” diye konuştu.

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