'Küçük Hanımefendi'siz 25 yıl

Türk sinemasının 'Küçük Hanımefendi'si Belgin Doruk, aramızdan 25 yıl oldu.

26 Mart 1995'te hayatını kaybeden Belgin Doruk'un hayatı ve sinemadaki önemi pazar günü 'Haftanın Portresi'nde.

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