Küçük Eymen'in 1,5 metrelik yılanla oyunu kameraya yansıdı

Cumayeri ilçesine bağlı Yaka köyünde yaşayan Osman Lokman Geçer, evlerinin önünde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılan buldu.

Geçer, açık bir alana çıkardığı yılanla minik oğlunun oynamaya başladığını görünce cep telefonuyla video çekti.

Görüntülerde boyundan uzun yılanın kuyruğundan tutup gezdirdiği görülen küçük Eymen'in daha sonra yılanı doğal yaşamına bırakması yer alıyor.