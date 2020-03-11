11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Küçük Eymen ablasıyla aynı kaderi yaşamak istemiyor
- Solunum sistemini etkileyen "Kistik Fibrozis" rahatsızlığı nedeniyle ablasını kaybeden 10 yaşındaki Lübnanlı Eymen Molla, aynı hastalıklı mücadele ediyor - Rahatsızlığı nedeniyle sürekli cihaza bağlı olan Eymen, yaşıtları gibi oyun oynayıp, okula gitmenin hayalini kuruyor - Anne Azize Molla: - "Oğlumu da kızım gibi kaybetmek istemiyorum. Eymen'i kaybedersem, ben de öleceğim. Tek isteğim oğlumun iyileşmesi"
Solunum sistemini etkileyen genetik bir rahatsızlık olan "Kistik Fibrozis" nedeniyle 5 yaşındayken kızını kaybeden Lübnanlı Molla ailesi, 10 yıldan bu yana aynı hastalık nedeniyle solunum cihazıyla hayata tutunan oğullarını yaşatmak için çabalıyor.
Lübnan'da "Kistik Fibrozis" teşhis konulan kızları Besna'nın hastanedeki tedavisinin devam ederken doktorların şüphesi üzerine Molla çifti, yeni dünyaya gelen oğulları Eymen'e genetik test yaptırdı.
Fransa'daki bir hastaneye gönderilen test sonuçlarını beklerken kızları Besna'yı kaybeden aile, oğulları Eymen'de de aynı rahatsızlığın teşhisiyle büyük üzüntü yaşadı.
Acılı aile, oğulları Eymen'i yaşatmak için sağlık hizmetlerinin daha iyi olması dolayısıyla 2010 yılında Türkiye'ye gelerek önce Mardin'e daha sonra da 2019 yılında Mersin'e yerleşti.
Eymen için her türlü zorluğa göğüs geren Molla ailesi, rahatsızlığı nedeniyle yaşıtlarına göre gelişim geriliği bulunan ve solunum cihazıyla hayata tutunan evlatlarını yaşatmak için mücadele ediyor.
- "Oğlumu da kızım gibi kaybetmek istemiyorum"
Anne Azize Molla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eymen'in kontrollerinin 6 aydır periyodik aralıklarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettiğini aktardı. Molla, "Eymen'in hastalığı nüksettiği zaman çok kötü oluyor. Bazen ambulansla, bazen de oksijen makinesiyle koşuşturarak hastaneye götürüyoruz." dedi.
Eşinin temizlik görevlisi olarak çalıştığını, maddi sıkıntılar nedeniyle zorluk çektiklerini belirten anne, her şeye inat oğullarının yaşama tutunabilmesi için çabaladıklarını dile getirdi.
Oğlunun başından bir an olsun ayrılmadığını dile getiren Azize Molla, "Eymen'in kız kardeşi gibi ölmesini istemiyorum. Allah hiç kimseye evlat acısını yaşatmasın. Biz çok zor durumda kaldık. O kadar zor bir hastalık ki... Oğlumu da kızım gibi kaybetmek istemiyorum. Eymen'i kaybedersem, ben de öleceğim. Tek isteğim oğlumun iyileşmesi." diye konuştu.
Anne Molla, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle sürekli hastaneye gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.
Solunum cihazına bağlı olan Eymen de yaşıtları gibi oyun oynayıp okula gitmek ve iyileşmek istediğini söyleyerek, "Oyun oynamak, dışarı çıkmak istiyorum. Arkadaşlarımla bisiklet sürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
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