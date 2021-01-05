Küçük esnaf yeniden veresiyeye döndü

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REM Esnaf Barometresi Raporu Kasım 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Rapora göre bir önceki dönem yüzde 39 olan veresiye alışveriş yaygınlığı 6 puan yükselerek yüzde 45’e ulaştı. Bu dönemde veresiye alışverişlerin toplam ciro içindeki payı yüzde 7 oldu. Salgındaki yükselen vaka sayıları endişeli esnaf oranını yüzde 76 ile en yüksek seviyeye çıkardı.

Yeni nesil perakende araştırmaları ve perakende analitiği kurumu REM People’ın CEO’su Bülent Peker, raporu hakkında “Covid-19 salgınındaki ikinci dalga sayılabilecek dönemde küçük esnafa yönelik göstergeler de değişti. Güven, Ticaret ve Politika endekslerinde düşüş yaşanırken geleceğe yönelik umutlar yeterli aşı ve etkin dağıtıma bağlı olacak.” dedi.

Veresiye alışveriş yapılabilen nokta oranı, bir önceki döneme göre 6 puanlık artışla yüzde 45’e çıkarken veresiye oranındaki artış esnafın borçlanma düzeyindeki artışı tetikledi.

Kredi borcu olan esnafın oranı Kasım ayında da artış göstermeye devam etti. Her iki esnaftan birinin (yüzde 49) kredi borcu bulunuyor. Faiz oranlarındaki artışa karşın, ekonomik durgunluğun mali durumunu etkilemesi, esnafı kredi kullanmaya yöneltti.

GÜVEN ENDEKSİ 0,6 PUAN DÜŞTÜ:

Güven Endeksi, bir önceki döneme göre 0,6 puanlık kısmi düşüşle 10,5 oldu. Covid-19 salgınının tekrar yaygınlaşması ve içinde bulunduğumuz ekonomik durgunluğun daha da derinleşmesine bağlı olarak oluşan kötümser algı düşük trendin devam etmesinde önemli rol oynadı.

Ticaret Endeksi ise 0,5 puan azalarak 14,9 olarak açıklandı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisiyle meyve-sebze, temizlik ürünlerindeki artış Ticaret Endeksi’nin neredeyse aynı kalmasında etkili oldu.

Politika Endeksi bir önceki döneme göre 4,3 puanlık düşüş ile 12,6’ya indi. Son dönemdeki temel ekonomik göstergelerdeki olumsuz değişim Politika Endeksi’nin düşüşünde önemli derecede etki gösterdi.

Covid-19 salgını geleneksel kanal esnafının yüzde 76’sında endişe oluşturdu. Bu oranla salgın sürecindeki en yüksek seviyesine çıktı. Baba esnaf segmenti olarak adlandırılan 55 yaş ve üzeri esnafta bu oran yüzde 85’e çıktı.