Küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratmak: Saçını ve sakalını kesen insanların değişimi sizi şaşırtacak!
İnsanlar çok uzun süre aynı saç ve sakal tarzını kullanabilirler. Ancak bir noktada, farklılık isteyerek değişime gidebilirler. İşte, sizin için saçlarını veya sakallarını kestiklerinde kendilerini tanıyamayacak kadar değiştikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşan insanların fotoğrafları ve yorumları!
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Görünüşümüz, kimliğimizin bir parçasıdır ve saç stili ile sakal da bu görünüşün en belirgin unsurlarındandır. Bu sebeple birisi saçını veya sakalını kestiğinde bu değişiklik, kişinin bambaşka biri gibi gözükmesini sağlayabilir. Haberimizde yeni bir saç kesimi gibi basit dokunuşların insanları nasıl değiştirebildiğini derledik. İşte, tarzında değişiklik yapan insanların fotoğrafları ve yorumları...
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''Bir sakalla yüzümün bu kadar değişeceğini tahmin edemezdim.''
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''Dün saçımı kestim ve rengini açtırdım. Kararımdan memnunum, keşke daha önce yaptırsaydım."
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"Berberim gerçek bir kahraman."
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''Rastalarımı kestirdim ama iyi mi ettim kötü mü emin olamıyorum.''
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''Çok uzun zamandır ertelediğim bakımı sonunda yaptırmaya karar verdim, her şey birbirine karışmıştı.''
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"Birkaç hafta önce kanser hastalarına peruk yapılması için saçımı kestirip bağışladım."
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"Evet, dönüşüm tamamlandı."
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''7 yıl sonra saçımı kestim!''
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"Daha yeni tıraş oldum bu yüzden karışık duygular içerisindeyim."
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''Bir saç kesiminin yapabildikleri inanılmaz.''
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''Çok uzun ve ince saçlarım vardı bu yüzden daha sağlıklı olması adına tamamen kazıttım.''
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''Yaz için değişiklik yapmaya karar verdim, işte yeni saç kesimim!''
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''Kesimin öncesi ve sonrası, yenilenmiş hissediyorum.''
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''Sonunda gerçek bir berbere gittim!''
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''Erkek arkadaşım saçını kestirince yeni haline inanamadım.''
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''Yüzümü çok boş hissediyorum.''
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''Yeni saç modelim nasıl olmuş sizce?''
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''Bugün saçımı kestirdim, tazelenmiş hissediyorum. Artık yeni bir ben var.''
Kaynak: Reddit
Fotoğraf kaynakları: Reddit