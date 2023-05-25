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Vincin çarptığı üst geçitteki çocuk aşağıya düştü!

Konya'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte vincin çarptığı üst geçitte yürüyen bir çocuk aşağı düştü. Yaralanan 11 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı

Giriş: 25.05.2023 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da feci kaza! Küçük çocuk, vincin çarptığı üst geçitten düştü! - Güncel son haberler
Küçük çocuk, vincin çarptığı üst geçitten düştü!
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İHA

Konya’da bir vincin yaya üst geçidine çarpması sonucu üst geçitte bulunan çocuğun aşağıya düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre kaza, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Cengizhan U. idaresindeki vinç, Yaşar Doğu Üst Geçidi'ne çarptı.

Bu sırada üst geçitte yürüyen 11 yaşındaki F.K.Ç. çarpmanın etkisiyle kopan beton parçalarıyla birlikte aşağıya düştü. Kopan beton parçaları yoldan geçen M.K. idaresindeki otomobil ile A.K. yönetimindeki otomobile de çarptı. Olayda yaralanan F.K.Ç. hastaneye kaldırılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuğun yürüdüğü sırada vincin üst geçide çarpması sonucu kopan parçalarla birlikte aşağıya düştüğü görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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