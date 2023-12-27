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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçük çocuğu vahşice öldürdü! - Güncel haberler

        Küçük çocuğu vahşice öldürdü!

        Adıyaman'da, yabancı uyruklu 40 yaşındaki İsmail Mustafa Akkı, 16 yaşındaki yine yabancı uyruklu Abdullah El Hamud'u yere yatırıp üzerine çıktıktan sonra defalarca bıçaklayarak vahşice öldürdü. Yaşanan dehşet anlar ise yakınlarda bulunan bir iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:04 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:57
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        Küçük çocuğu vahşice öldürdü!
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        Adıyaman'da edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Sebze Hali içerisinde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen İsmail Mustafa Akkı (40), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştığı 16 yaşındaki Abdullah El Hamud’u yere yatırdı.

        ÜZERİNE ÇIKIP DEFALARCA BIÇAKLADI

        İHA'da yer alan habere göre yabancı uyruklu Abdullah El Hamud’u yere yatıran İsmail Mustafa Akkı, küçük çocuğun üzerine çıkarak elindeki bıçakla defalarca bıçakladı.

        13 KEZ BIÇAKLANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaşanan dehşet anları ise yakınlarda bulunan bir iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. 13 yerinden bıçaklanan Abdullah El Hamud, ağır yaralandı. Çocuğu ağır yaralayan İsmail Mustafa Akkı ise yaraladığı gencin yanına uzanarak ölü numarası yaptı.

        ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Abdullah El Hamud, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI ÖLÜ NUMARASI YAPTI

        Olay yerinde ölü numarası yapılan ve sağlık ekiplerince kent merkezinde bir hastaneye kaldırılan zanlının ise herhangi bir yaralanması olmadığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Adıyaman
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