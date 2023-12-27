Küçük çocuğu vahşice öldürdü!

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Adıyaman'da edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Sebze Hali içerisinde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen İsmail Mustafa Akkı (40), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştığı 16 yaşındaki Abdullah El Hamud’u yere yatırdı.

ÜZERİNE ÇIKIP DEFALARCA BIÇAKLADI

İHA'da yer alan habere göre yabancı uyruklu Abdullah El Hamud’u yere yatıran İsmail Mustafa Akkı, küçük çocuğun üzerine çıkarak elindeki bıçakla defalarca bıçakladı.

13 KEZ BIÇAKLANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI Yaşanan dehşet anları ise yakınlarda bulunan bir iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. 13 yerinden bıçaklanan Abdullah El Hamud, ağır yaralandı. Çocuğu ağır yaralayan İsmail Mustafa Akkı ise yaraladığı gencin yanına uzanarak ölü numarası yaptı.

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Abdullah El Hamud, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI ÖLÜ NUMARASI YAPTI Olay yerinde ölü numarası yapılan ve sağlık ekiplerince kent merkezinde bir hastaneye kaldırılan zanlının ise herhangi bir yaralanması olmadığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.