Küçük çoban, ineğini çıkarmak için girdiği gölette boğuldu

Ağrı'da, gölete giren ineğini çıkarmaya çalışan Enes Balkoç (11), boğularak yaşamını yitirdi

Tutak ilçesine bağlı Kaşönü köyü yakınlarında arkadaşıyla beraber hayvanlarını otlatmaya çıkan Enes Balkoç, ineğini kar ve yağmur sularından oluşan göletten çıkarmak için gölete girdi.

Arkadaşı, Enes'in suda çırpındığını fark edince durumu yakınlarına bildirdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, iş makineleriyle göleti açtıktan sonra minik Enes'in cansız bedenine ulaştı. Enes'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından ambulansla Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.