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        Haberler Yaşam Küçük bir şeyden şüphelenen anne kızının kanser olduğunu ortaya çıkardı

        Küçük bir şeyden şüphelenen anne kızının kanser olduğunu ortaya çıkardı

        Bir anne, henüz yeni yürümeye başlayan kızının kolunda bir tuhaflık olduğunu fark etti. Bu belirtiyi görmezden gelmeyerek, kızını doktora götürdü ve küçük kızda kanser başlangıcı olduğu fark edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:44
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          Nicole Dodge ismindeki bir anne, 2 yaşındaki kızında çok küçük ama hayat kurtaran bir şey fark etti. 2022 yılında anne, Natalie'nin kolunu garip bir şekilde hareket ettirdiğini keşfetti.

          Başlangıçta Nicole bunun bir omuz yaralanması olabileceğinden şüphelendi. Ancak semptomların devam etmesi, anneyi tıbbi yardım almaya yöneltti.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Doktorlar Natalie'nin muhtemelen kanser olduğunu söyledi. Nicole şöyle anımsıyor: 'Ne?' diye düşündüm. Altımdaki halının söküldüğünü hissettim.

          Dört gün sonra Natalie'nin test sonuçları geldi. Sonuçlar kötü haber içeriyordu; test, yüksek riskli veya dördüncü evre nöroblastom olduğuna işaret ediyordu.

        • 3

          Nöroblastom; en sık küçük çocuklarda görülen ve sempatik sinir sisteminden kaynaklanan kötü huylu bir tümördür.

          Nicole şöyle diyor: Aslında bu, alabileceğimiz en kötü tahmindi. Kocam ve ben yatak odamıza gittik ve ağladık. Berbattı. O noktada kesinlikle hiçbir umudun kalmadığını hissettik.

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          Doktorlar, küçük kızın hayatta kalma şansının yüzde 50 olduğunu söylediğinde her şey daha zorlaştı. Ancak doktorları, bu şansın yüzde 80 olabileceği özel bir klinik önerdi.

          Bir haftadan kısa bir süre içinde Dodge ve kızı, 10 aydan fazla tedavi görmek için bu kliniğe doğru 700 millik bir yolculuğa çıktı.

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          Sonunda, beş turluk kemoterapi ve immünoterapi tedavisinden sonra Natalie'nin 'hiçbir hastalık belirtisinin bulunmadığı' ilan edildi ve sürekli olarak net taramalar gösterdi.

          Zorlu bir yolculuğun mutlu sonla bitmesi hem aileyi hem de onların hayatına tanıklık eden herkesi mutlu etti. Nicole'un dikkatli gözlemi ve içgüdülerine güvenmesi, her ebeveyne güzel bir ders oluyor.

          Kaynak: BrightSide

          Fotoğraflar: Nicole Dodge Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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