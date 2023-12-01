Küçük bir mucize sayılabilecek kadar harika olan fotoğraf kareleri
Hayatın bazı anları o kadar eşsizdir ki kısa bir an olmasına rağmen onu gördüğünüz için kendinizi şanslı hissedersiniz. Hatta kimileri, bunu sonsuza dek hatırlayacağı bir fotoğraf karesine çevirecek kadar talihlidir.
- 1
“Teksas'taki kış fırtınası sırasında Austin'de bulduğum donmuş çiçek.”
- 2
“Güneş ışığı tam olarak doğru şekilde vuruyor.”
- 3
“Bugün gökyüzünde tuhaf bir daire gördüm. Pek çok kişi fotoğraf çekmek için kenara çekildi."
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- 4
“Çiğ yumurtamın sarısında 5 rakamı var.”
- 5
"Bu renkli camlar okyanustaymışız gibi görünmemizi sağlıyor."
- 6
"Bir sincabın fotoğrafını o kadar yakından çektim ki gözündeki yansıma telefonumu ve çam fıstıklı elimi gösteriyor."
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- 7
"Bu bulut bir kasırgaya benziyor."
- 8
“Arabamızda beliren bu kış manzarası”
- 9
“Geçen baharda fotoğrafını çektiğim kabarcıklı bulutlar.”
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- 10
“Bu izi gri bir kurdun karda uyuduğu yerden buldum. Kaburgalarını bile görebiliyorsun!”
- 11
"Bu palmiye ağacı meşe ağacının ortasından büyüyor."
- 12
"AirPod'a benzeyen bir kabuk buldum."
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- 13
"Yakınımdaki nehir sular altında kaldı, sonra dondu, sonra su çekilerek ağaçların üzerinde asılı duran buz tabakalarını bıraktı."
- 14
“Bu şeyi kumun üzerinde buldum. Yavaş hareket ediyor, suda yüzüyor.”