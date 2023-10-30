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        Haberler Yaşam Küçük bir çocuk gibi gözükse de aslında 35 yaşında olan adam interneti şaşırtıyor

        Küçük bir çocuk gibi gözükse de aslında 35 yaşında olan adam interneti şaşırtıyor

        Denis Vashurin, 14 yaşındaki bir çocuğun görünüşüne sahip olsa da aslında kendisi 35 yaşında yetişkin bir adam. Denis, birçok doktor ziyaretinden sonra bile onda farklılığa neden olan etkeni bulamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 19:59 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:59
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        • 1

          Bir seyahat blog yazarı olan Denis Vashurin, iki buçuk yıl önce verdiği bir röportajla beraber sosyal medyada bir üne kavuştu. Kendisine ilk baktığınızda onun küçük bir çocuk olduğunu düşünebilirsiniz ancak kendisi 35 yaşında yetişkin bir erkek.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Denis, dört yaşındayken kendisinde bir farklılık olduğunu keşfetti. Sonraki yıllarda çok az yaşlandı ve bunun nedenini bulmak için birçok kez doktora gitti ama yine de aradığı cevabı bulamadı. Aldatıcı görünüşü yüzünden Denis sıklıkla insanlara durumunu açıklamak zorunda kalıyor.

        • 3

          Denis, en büyük zorluğu özellikle trafikte yaşadığını söylüyor; onu araba sürerken gören polisler ilk başta, bir çocuğun arabayı kaçırdığını düşünüyor. Ne var ki Denis bunlara hazırlıklı ve yanında sürekli doğum belgesini taşıyor.

        • 4

          Dennis durumu hakkında şunları söylüyor: Hayatımda görünüşümden dolayı hiç zorbalığa uğramadım ama hakaret içeren kötü yorumlar var. Herkesten nefret edenler vardır ve çoğu zaman bunlar kötü ve mutsuz insanlardır.

          Benim yaşımda insanlar farklı tepki veriyor; bazıları çok şaşırıyor, ancak birkaç dakika konuştuktan sonra artık fark etmiyorlar.

        • 5

          Genç adam, görüntüye ve yaşa takıntılı biri olmadığını hatta kız arkadaşının da bunu umursamadığını belirtiyor. Artık zamanını seyahat ederek geçiriyor ve 20 bin takipçisinin olduğu Instagram'da maceralarını sık sık paylaşıyor.

          Kaynak: Mirror

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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