Küçük bir çocuk gibi gözükse de aslında 35 yaşında olan adam interneti şaşırtıyor

Dennis durumu hakkında şunları söylüyor: Hayatımda görünüşümden dolayı hiç zorbalığa uğramadım ama hakaret içeren kötü yorumlar var. Herkesten nefret edenler vardır ve çoğu zaman bunlar kötü ve mutsuz insanlardır.

Benim yaşımda insanlar farklı tepki veriyor; bazıları çok şaşırıyor, ancak birkaç dakika konuştuktan sonra artık fark etmiyorlar.