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Küçük Ada ablasını teselli etti

Gaziantep'te depremden son anda kurtularak ailesiyle birlikte arabada kalan 4 yaşındaki Ada'nın ağlayan ablasını teselli ettiği anlar duygulandırdı.

Giriş: 07.02.2023 - 16:26 | Güncelleme: ABONE OL
Küçük Ada ablasını teselli etti
İHA

Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye'yi büyük üzüntüye boğarken, deprem sonrasında yaşananlar duygu dolu anlara sahne oluyor. Gaziantep'teki depreme uykuda yakalanan ve son anda kurtulan 4 yaşındaki Ada Şimşek isimli kız çocuğu ailesiyle birlikte arabada kalıyor. Büyük korku yaşayan ablası İremsu'nun gözyaşlarına dayanamayan minik Ada, "Bak annem, babam, kardeşim buradayız. Korkacak bir şey yok ki. Depremin altında kalsaydık ne olacaktı? Ölecektik. Hem yorganımız var hem arabamız var" diyerek moral vermeye çalıştığı anlar duygulandırdı.

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