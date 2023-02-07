Küçük Ada ablasını teselli etti

İHA

Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye'yi büyük üzüntüye boğarken, deprem sonrasında yaşananlar duygu dolu anlara sahne oluyor. Gaziantep'teki depreme uykuda yakalanan ve son anda kurtulan 4 yaşındaki Ada Şimşek isimli kız çocuğu ailesiyle birlikte arabada kalıyor. Büyük korku yaşayan ablası İremsu'nun gözyaşlarına dayanamayan minik Ada, "Bak annem, babam, kardeşim buradayız. Korkacak bir şey yok ki. Depremin altında kalsaydık ne olacaktı? Ölecektik. Hem yorganımız var hem arabamız var" diyerek moral vermeye çalıştığı anlar duygulandırdı.