Trabzonspor'dan ayrılıp Parma'nın yolunu tutan Juraj Kucka, sağlık kontrolleri için gittiği İtalya'da açıklamalarda bulundu. Sky Sport'a konuşan Slovak futbolcu, "Şu an sağlık kontrollerinden geçeceğim ve tekrar görüşeceğiz. Geçmişte İtalya'da yaptıklarımdan daha iyisini yapmayı umuyorum. Parma beni birçok konuda ikna etti. Görüşmeye başladıktan 2-3 hafta içinde anlaşmaya vardık. Teknik direktörle henüz görüşmedim ancak kısa süre içinde onunla da görüşeceğim. Taraftarları selamlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.