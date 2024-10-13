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        Haberler Spor Diğer Kübra Dere'den gümüş madalya! - Diğer Haberleri

        Kübra Dere'den gümüş madalya!

        Portekiz'de düzenlenen Paratriatlon Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Kübra Dere, gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 21:11 Güncelleme: 13.10.2024 - 21:11
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        Kübra Dere'den gümüş madalya!
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        Milli sporcu Kübra Dere, Portekiz'de düzenlenen Paratriatlon Dünya Kupası'nda gümüş madalyaya ulaştı.

        Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk triatlon yarışını 3,5 ay önce 2024 Ordu Triatlonu ile deneyimleyen Kübra Dere, Alhandra kentindeki Dünya Kupası'nda kürsü görmeyi başardı.

        Kübra, ilk uluslararası yarışında PTS4 kategorisinde 01:36:53'lük derecesiyle gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye bir ilki yaşattı.

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