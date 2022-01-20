Kubilay Kanatsızkuş, Rizespor'da

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş için Çaykur Didi Stadında Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılımı ile imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Kubilay Kanatsızkuş, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attı. Kubilay Kanatsızkuş'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.