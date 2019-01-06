06 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankaragücü'nün sezon başında Bursaspor'dan kiraladığı genç golcü Kubilay Kanatsızkuş, Ahmet Selim Kul'a konuştu.
Kubilay Kanatsızkuş, Ankaragücü'nde yaşadıklarını ve hedeflerini anlattı:
"Bursaspor'dan ayrılmak benim için biraz zordu. Birbirine çok yakın iki şehir sonuçta Ankara ve Bursa. O yüzden pek bir sıkıntı çekmedim ve çabuk alıştım. Onun dışında her şey iyi gidiyor. Aldığım sürelerden dolayı mutluyum. Bir sakatlık sürecim olmuştu. Zaten 3. haftadan sonra geçtim Ankaragücü'ne. Bu yüzden aldığım süreden mutluyum. İyi performans gösterdiğim maçlar da oldu. Zaman zaman istediklerimi yapamadığım da oldu ama ne olursa olsun elimden geleni yapmaya çalıştım.
Önce burada güzel bir kamp süreci geçirip ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. İkinci yarılar her zaman daha zorlu geçer. İstediğimiz yerlerde olabilmek için kampta zorlanmalıyız. Burada üzüleceğiz ki lig sonunda sevinebilelim.
Bursaspor'un altyapısı zaten belli seviyeye gelmiş ve kendini kanıtlamış bir altyapı. Herkesin gözünün önünde olduğu bir yer. Artık gelenekler oluştu orada. Bursa'da altyapıya her zaman önem verilmiştir. Orada sadece oyuncu yetiştirilmiyor, yetiştirilen oyuncuya şans da veriliyor. Bence önemli sırlarından biri bu.
Şu an gelecekle ilgili neler olacağını bilemeyiz. İlerisiyle ilgili de konuşmak istemiyorum. Ben Ankaragücü'ne odaklanmak istiyorum. Gol hedefi sorarsanız açıkcası bir hedefim yok. Ben oynayabildiğim kadar maç oynayayım, performansımın sürekli üstüne koyarak ileri seviyeye taşıyayım bunları hedefliyorum. Sonunda da Avrupa'ya gidebilirsem ki bunu gerçekten istiyorum hedeflerime ulaşmış olurum.
Ben genç oyuncuların aldığı sürelerin artmasının maddi zorunluluklardan dolayı olduğunu düşünmüyorum. O genç oyuncu oynayabileceği performansı göstermese kim ona şans verir. Kimse vermez. Genç oyuncular da elinden geleni yapıyor ki o şansı elde ediyorlar. Ben böyle düşünüyorum. Ama gençlerin çok süre almasından da çok mutluyum.
Bayram hoca gerçekten bizimle iyi anlaşıyor. Zaten bir alışma sürecindeyiz. Kampta bunu en iyi şekilde atlatıp ligde Ankaragücü'nü en üst seviyeye çıkartmaya çalışacağız.
Futbol seyircisi olunca güzel zaten. Taraftar olacak ki bu işin zevki çıksın. İyi yanları çok fazla zaman zaman üzerinizdeki baskıyı da arttırıyor bu. Taraftarlar her zaman beni daha fazla motive ediyor."
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